Двое детей с ментальными нарушениями потерялись в нацпарке Красноярского края

МЧС: два школьника пропали в национальном парке «Красноярские Столбы»
Dizzy_Studio/Shutterstock

В Красноярском крае пропали два школьника 12 и 15 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по краю.

Сообщение о пропаже подростков поступило 1 июня. Отмечается, что они пропали в национальном парке «Красноярские Столбы».

По данным Telegram-канала Baza, у обоих подростков имеются ментальные нарушения. Как стало известно, мальчики ушли на прогулку из Бобрового лога в сторону нацпарка и потерялись.

В Baza отметили, что площадь парка, в котором потерялись подростки, составляет 47 тысяч гектаров. В парке обитают дикие хищные животные, которые представляют особую опасность для мальчиков. К поискам несовершеннолетних привлекли сотрудников МЧС, кинологов, волонтеров, а также беспилотники.

До этого в Иркутске при опрокидывании рафтинговой лодки пропал ребенок. Авария произошла в акватории реки Ангара. Очевидцы вытащили из воды троих взрослых пострадавших. Одного из них пытались привести в чувство, но безуспешно. Ребенка, находящегося на борту, могло унести течением. Ведутся его поиски. Уточняется, что все пассажиры в момент сплава были без спасательных жилетов.

Ранее в районе Софийских водопадов в Карачаево-Черкесии пропали дети.

 
