Мама и дочь отказались от химеотерапии, пытаясь вылечить рак психологом и витамином C

В Италии 60-летняя Рита Бенини, мама Элеоноры Боттаро, отказалась от лечения опухоли и повторила судьбу дочери, которой чуть менее десяти лет назад не стало из-за острого лимфобластного лейкоза. Родители отказались лечить Элеонору химиотерапией и лучевой терапией, придерживаясь метода Хамера, пишет Leggo.

Рита, больная опухолью языка, оставалась верной своим убеждениям до конца. Когда врачи предложили ей химиотерапию и лучевую терапию, она отказалась. В результате у нее на языке образовался чешуйчатый отросток, и потребовалась операция. После лечения в больнице Анджело Ди Местре она вернулась домой, но не выжила.

Все это происходило на фоне судов над супругами Боттаро. По версии следствия, они погубили свою дочь Элеонору, которая страдала от онкологии, но не получала должного лечения, так как ее родители, будучи последователями метода Хамера, верили, что рак возникает из-за психического конфликта и лечится витамином С, психотерапией и иглоукалыванием.

За несколько лет до болезни Элеоноры они потеряли еще одного сына, 22-летнего Луку, из-за аневризмы. В 2023 году кассация окончательно осудила обоих супругов на два года. Верховный суд связал их ответственность с отказом от химиотерапии в пользу теории, которая не поддерживается научной литературой и терапевтическими экспериментами.

Теперь Лино Боттаро, 70-летний вдовец, остался один без жены и дочери, но не отказался от своих воззрений.

«Я убежден, что есть жизнь за пределами жизни, есть духовность, которая выходит за рамки этого, что в этом мире не понимается. Они считали нас диссидентами, но мы никогда не возражали против лечения», — заявил мужчина.

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