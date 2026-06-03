Российские врачи спасли женщину с раковой опухолью весом в 35 кг

В Туле 49-летней женщине удалили гигантскую запущенную раковую опухоль. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.

Женщина из города Ефремова длительное время игнорировала свой растущий живот — в какой-то момент она все же отправилась на обследование в связи с тем, что на этом настояли родственники. После осмотра в районной больнице медикам стало ясно, что ситуация критическая. Пациентку срочно направили в Тулу.

Врачи тульского областного онкодиспансера диагностировали у женщины рак яичников в запущенной стадии. Пациентке провели операцию, она прошла успешно благодаря слаженной работе медиков. Ей удалили образование весом в 35 кг. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и может ходить.

Ранее в Татарстане врачи спасли женщину с гигантской опухолью сердца.