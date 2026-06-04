В Госдуме призвали проверить блогеров из-за ударов по лицу ради мужественности

Попытки блогеров заработать на популярности боунсмешинга — ударов по лицу с целью придать ему «мужественные» очертания, — требуют правовой оценки. Об этом заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, эта практика является «откровенно опасной и разрушительной», поскольку под видом заботы о внешности фактически пропагандирует саморазрушительное поведение ради «достижения неких навязанных стандартов привлекательности».

При этом боунсмешинг набирает популярность во всем мире, активно популяризируется в соцсетях путем создания тематических групп и чатов с инструкциями, а блогеры монетизируют эту тенденцию, отметил зампред Госдумы.

«Необходимо дать правовую оценку деятельности лиц, которые распространяют и монетизируют подобный контент. Если под видом образовательных материалов фактически продаются инструкции по причинению себе травм, государство не должно оставаться в стороне», — поделился мнением Чернышов.

Он добавил, что цифровые платформы, на которых публикуется большая часть деструктивного контента для подростков, должны нести не только техническую, но и социальную ответственность за устранение таких публикаций — совершенствовать механизмы реагирования на жалобы, уделять особое внимание несовершеннолетним пользователям, работать над ускорением процесса удаления опасных постов.

Боунсмешинг (bonesmashing, от англ. bone — «кость» и to smash — «разбивать, крушить») — опасная практика сознательного нанесения ударов твердым предметом по скулам, челюсти и надбровным дугам в надежде сделать лицо более рельефным и «мужественным». Она основана на теории немецкого хирурга XIX века Юлиуса Вольфа, который утверждал, что костная ткань меняется под механическим воздействием. Термин появился в середине 2010-х годов в англоязычных интернет-сообществах, обсуждавших «максимизацию внешности» (looksmaxxing).

Ранее российский хирург объяснил, почему боунсмешинг не работает.