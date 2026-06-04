Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме призвали проверить блогеров из-за ударов по лицу ради мужественности

Вице-спикер ГД Чернышов призвал дать правовую оценку популяризации боунсмешинга
Rabizo Anatolii/Shutterstock/FOTODOM

Попытки блогеров заработать на популярности боунсмешинга — ударов по лицу с целью придать ему «мужественные» очертания, — требуют правовой оценки. Об этом заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, эта практика является «откровенно опасной и разрушительной», поскольку под видом заботы о внешности фактически пропагандирует саморазрушительное поведение ради «достижения неких навязанных стандартов привлекательности».

При этом боунсмешинг набирает популярность во всем мире, активно популяризируется в соцсетях путем создания тематических групп и чатов с инструкциями, а блогеры монетизируют эту тенденцию, отметил зампред Госдумы.

«Необходимо дать правовую оценку деятельности лиц, которые распространяют и монетизируют подобный контент. Если под видом образовательных материалов фактически продаются инструкции по причинению себе травм, государство не должно оставаться в стороне», — поделился мнением Чернышов.

Он добавил, что цифровые платформы, на которых публикуется большая часть деструктивного контента для подростков, должны нести не только техническую, но и социальную ответственность за устранение таких публикаций — совершенствовать механизмы реагирования на жалобы, уделять особое внимание несовершеннолетним пользователям, работать над ускорением процесса удаления опасных постов.

Боунсмешинг (bonesmashing, от англ. bone — «кость» и to smash — «разбивать, крушить») — опасная практика сознательного нанесения ударов твердым предметом по скулам, челюсти и надбровным дугам в надежде сделать лицо более рельефным и «мужественным». Она основана на теории немецкого хирурга XIX века Юлиуса Вольфа, который утверждал, что костная ткань меняется под механическим воздействием. Термин появился в середине 2010-х годов в англоязычных интернет-сообществах, обсуждавших «максимизацию внешности» (looksmaxxing).

Ранее российский хирург объяснил, почему боунсмешинг не работает.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!