Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Хирург предупредил об опасности ударов по лицу молотком ради красивой внешности

Хирург Митаев: удары молотком для идеальной внешности могут привести к переломам
Rabizo Anatolii/Shutterstock/FOTODOM

В попытках добиться острых черт лица и «идеальных» скул некоторые молодые люди начали наносить себе удары молотком. Однако такой способ изменения внешности может привести к переломам, рубцам и другим серьезным осложнениям. Об этом РИАМО рассказал пластический хирург центра хирургии «Персона» Александр Митаев.

Специалист предупредил, что даже слабый удар молотком по лицу способен вызвать отеки и синяки. В результате такой метод изменения внешности может спровоцировать нагноение гематом и появление больших рубцов. В некоторых случаях исправить подобные эффекты удастся только с помощью операции или вскрытия нагноившейся гематомы.

При этом, по словам хирурга, если удар дошел до кости, к синякам может добавиться перелом. В случае, если также произойдет смещение, необходима будет фиксация перелома. В противном случае возникает риск формирования ложного сустава, что будет препятствовать заживлению.

«Также не рассмотрели варианты, когда после удара провалился нос, скулы — одна на месте, другая ушла вниз, глаза стали на разном уровне визуально, но также возможно двоение в глазах, переломы челюстей и много-много всяких осложнений», — предупредил эксперт.

Врач-пластический хирург Олимп Клиник Анастасия Шугуфа до этого предупреждала, что блефаропластика, которая была бы эффективна в 30 лет, после 40 может решить только часть задачи, а иногда даже ухудшить ситуацию. По словам эксперта, во избежание осложнений специалист должен правильно определить показания к операции.

Ранее хирург объяснила, как менопауза влияет на пластику.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!