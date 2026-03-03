Хирург предупредил об опасности ударов по лицу молотком ради красивой внешности

В попытках добиться острых черт лица и «идеальных» скул некоторые молодые люди начали наносить себе удары молотком. Однако такой способ изменения внешности может привести к переломам, рубцам и другим серьезным осложнениям. Об этом РИАМО рассказал пластический хирург центра хирургии «Персона» Александр Митаев.

Специалист предупредил, что даже слабый удар молотком по лицу способен вызвать отеки и синяки. В результате такой метод изменения внешности может спровоцировать нагноение гематом и появление больших рубцов. В некоторых случаях исправить подобные эффекты удастся только с помощью операции или вскрытия нагноившейся гематомы.

При этом, по словам хирурга, если удар дошел до кости, к синякам может добавиться перелом. В случае, если также произойдет смещение, необходима будет фиксация перелома. В противном случае возникает риск формирования ложного сустава, что будет препятствовать заживлению.

«Также не рассмотрели варианты, когда после удара провалился нос, скулы — одна на месте, другая ушла вниз, глаза стали на разном уровне визуально, но также возможно двоение в глазах, переломы челюстей и много-много всяких осложнений», — предупредил эксперт.

Врач-пластический хирург Олимп Клиник Анастасия Шугуфа до этого предупреждала, что блефаропластика, которая была бы эффективна в 30 лет, после 40 может решить только часть задачи, а иногда даже ухудшить ситуацию. По словам эксперта, во избежание осложнений специалист должен правильно определить показания к операции.

Ранее хирург объяснила, как менопауза влияет на пластику.