Криминалисты определили участки поиска Усольцевых по пешим маршрутам в Белогорье

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Следственный комитет проводит дополнительные мероприятия по розыску пропавшей в горной тайге Красноярского края осенью прошлого года семьи Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В публикации отмечается, что в текущий момент сотрудники ведомства организовали дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров, чтобы установить местонахождение семьи.

Для этого будут использоваться дроны, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника.

Также в СК добавили, что участки поиска Усольцевых были определены в Кутурчинском Белогорье Красноярского края по пешим маршрутам. В поисковых мероприятиях задействованы порядка 80 человек.

Семья из трех человек пропала в Красноярском крае в сентябре прошлого года. Это привело к одним из самых масштабных поисков в регионе, но найти исчезнувших родителей и ребенка так и не удалось.

В конце мая во время трехдневных поисков специалисты предприняли еще одну попытку найти семью, но сделать это не удалось.

Ранее исследователь допустил, что в пещере с Усольцевыми произошло ЧП.