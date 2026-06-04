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Общество

Россиянин проколол колеса и написал «люблю» на машине своей бывшей

В Петербурге мужчина признался в любви бывшей и проколол колеса на ее машине
Telegram-канал «Росгвардия Петербурга»

В Петербурге 38-летний мужчина проколол колеса на машине бывшей и написал «люблю» на лобовом стекле. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу.

Инцидент произошел рано 2 июня на Чарушинской улице. Пьяный мужчина виде вышел во двор, разбил боковое стекло и проколол все четыре колеса «Фольксвагена», принадлежавшего бывшей. Он также оставил на лобовом стекле послание «люблю».

Прибывший на место наряд вневедомственной охраны задержал злоумышленника — ранее он уже имел судимости, в том числе по особо тяжкой статье. Мужчину доставили в отдел полиции, в данный момент устанавливается сумма ущерба, нанесенного женщине.

До этого пьяный россиянин обиделся на друга, сжег его машину и спрятался в скорой с врачами. Напуганной девушке-фельдшеру, с которой в карете скорой заперся мужчина, пришлось выбираться через окно.

Ранее на Камчатке женщина по ошибке сожгла чужую машину.

 
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