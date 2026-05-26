Пьяный россиянин обиделся на друга, сжег его машину и спрятался в скорой с врачами

Полиция Воронежа задержала 23-летнего ранее судимого местного жителя, который во время ссоры с приятелем поджег его автомобиль, а после этого вызвал себе скорую помощь и попытался спрятаться в ней. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел во дворе дома на Московском проспекте в Воронеже. В полицию обратился 34-летний горожанин, который сообщил о поджоге своего автомобиля. Выяснилось, что поджигатель находился в гостях у потерпевшего. Во время распития спиртного между приятелями вспыхнула ссора. Гость вышел на улицу, увидел во дворе машину обидчика, разбил окно металлической трубой и поджег салон горючей смесью.

После этого он вызвал себе скорую помощь и попытался укрыться от преследования в карете медиков, но был задержан. По данным портала «Мое! Воронеж», напуганной девушке-фельдшеру, с которой в карете скорой заперся воронежец, пришлось выбираться через окно. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее на Камчатке женщина по ошибке сожгла чужую машину.

 
