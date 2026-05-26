Пьяный россиянин обиделся на друга, сжег его машину и спрятался в скорой с врачами

Полиция Воронежа задержала 23-летнего ранее судимого местного жителя, который во время ссоры с приятелем поджег его автомобиль, а после этого вызвал себе скорую помощь и попытался спрятаться в ней. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел во дворе дома на Московском проспекте в Воронеже. В полицию обратился 34-летний горожанин, который сообщил о поджоге своего автомобиля. Выяснилось, что поджигатель находился в гостях у потерпевшего. Во время распития спиртного между приятелями вспыхнула ссора. Гость вышел на улицу, увидел во дворе машину обидчика, разбил окно металлической трубой и поджег салон горючей смесью.

После этого он вызвал себе скорую помощь и попытался укрыться от преследования в карете медиков, но был задержан. По данным портала «Мое! Воронеж», напуганной девушке-фельдшеру, с которой в карете скорой заперся воронежец, пришлось выбираться через окно. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

