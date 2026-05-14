Россиянка хотела отомстить бывшему и спалила чужую машину

Жительница Петропавловска-Камчатского хотела отомстить бывшему и сжечь его авто, но перепутала машины. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

По версии следствия, обвиняемая решила отмстить бывшему возлюбленному из-за расставания и сжечь его машину. Она приехала на парковку, разлила под авто горючую жидкость и подожгла. Легковушка сгорела полностью, позже выяснилось, что уничтоженный автомобиль принадлежал не бывшему сожителю фигурантки, а его другу.

Сумма ущерба составила почти 350 тысяч рублей. Поджигательница вину не признала. Материалы расследования направлены в суд, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Уссурийске мужчина после ссоры сжег автомобиль тещи. Мужчина признался, что после семейного конфликта он напился, приобрел на автозаправочной станции несколько литров бензина и поджег автомобиль тещи. Задержанный признал свою вину в полном объеме и выразил готовность возместить причиненный ущерб.

