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Общество

Компания собирает мочу сотрудников, чтобы сделать из нее удобрение

Во Франции из мочи сотрудников компании делают удобрение
Global Look Press

В штаб-квартире Европейского космического агентства в Париже начали перерабатывать человеческую мочу в удобрения для растений, пишет The Guardian.

Система, разработанная швейцарским стартапом VunaNexus, собирает мочу через специальные туалеты, очищает ее от загрязнителей и лекарственных остатков, извлекает азот и фосфор, а затем превращает в жидкое удобрение Aurin. Полученный продукт уже сертифицирован в Швейцарии и Франции и используется как в сельском хозяйстве, так и для домашних растений.

По словам разработчиков, моча является ценным источником минералов, а ее переработка позволяет частично снизить зависимость от традиционных удобрений. Интерес к технологии вырос после резкого подорожания удобрений на фоне геополитических кризисов последних лет.

Сегодня решения VunaNexus работают в нескольких крупных зданиях Европы. В одном из банков Женевы ежегодно перерабатывается около трех миллионов литров мочи. Компания также участвует в создании крупнейшего в Европе проекта по переработке мочи в новом экологическом районе Парижа.

По оценке разработчиков, если перерабатывать всю мочу жителей Европы, можно было бы обеспечить до 30% потребности континента в азотных удобрениях. Несмотря на то что технология пока остается значительно дороже традиционного производства, исследователи считают ее перспективным способом сократить нагрузку на очистные сооружения и сделать сельское хозяйство более устойчивым.

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