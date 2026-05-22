Врачи удалили из мочевого пузыря мужчины камень весом 1,3 кг

В Китае у мужчины из мочевого пузыря удалили камень весом 1,3 килограмма, с которым он проходил три года, пишет Oddity Central.

Фермер из города Лунтан по фамилии Чэнь три года страдал от проблем с мочеиспусканием, но избегал врачей. Когда он наконец обратился в больницу, врачи обнаружили гигантский камень внутри его мочевого пузыря: 10 см в ширину, 13 см в длину и весом 1,3 килограмма.

Заместитель главного врача Линь Юань пояснил, что камень занимал почти весь объем мочевого пузыря, не оставляя места для мочи. Давление на стенки органа угрожало жизни пациента. Сам Чэнь признался, что был шокирован таким диагнозом и не подозревал об опасности.

Больница собрала многопрофильную команду врачей, которая успешно удалила камень. Хотя это не самый большой камень в мире, доктора назвали его рекордным для провинции Гуандун.

«Если бы я пришел на лечение три года назад, я бы не страдал так напрасно», — добавил фермер.

Ранее женщине удалили желчный пузырь после инъекций препарата для похудения.