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Общество

Генконсульство сделало заявление о смерти российского туриста в Турции

Генконсульство: криминального следа в смерти туриста из РФ в Аланье не обнаружено
Telegram-канал «SHOT»

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило, что смерть российского туриста в городе Аланья произошла от естественных причин. Об этом пишет ТАСС.

«Согласно данным страховой компании, случай признан страховым, криминального подтекста не обнаружено», — сообщили в диппредставительстве.

Российские дипломаты находятся в контакте с туроператором и страховым агентом. Они готовы оказать содействие в возвращении тела мужчины на родину.

4 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что приехавший на отдых в Турцию из Омска 50-летний Максим Ш. был найден мертвым в номере отеля в курортном поселке Окурджалар неподалеку от Аланьи. Тело мужчины обнаружила его жена. Она обратилась к сотрудникам отеля, которые вызвали полицию и скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть туриста.

Собирающихся в Турцию и уже отдыхающих там российских туристов недавно предупредили об опасности установившейся в стране аномальной жары. Показатели термометров могут превысить +40°C в дневные часы сразу в нескольких районах.

Ранее в РСТ ответили, повлияет ли 40-градусная жара в Турции на турпоток россиян.

 
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