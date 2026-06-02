В РСТ ответили, повлияет ли 40-градусная жара в Турции на турпоток россиян

Турэксперт Абасов: 40-градусная жара в Турции не повлияет на турпоток россиян
Турция остается наиболее востребованным направлением для отдыха у россиян даже при 40-градусной жаре. Об этом «Москве 24» заявил стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов, комментируя новость о том, что жара в Турции в 2026 году может обновить многолетние рекорды.

Он пояснил, что у российских туристов осталось не очень много заграничных вариантов для пляжного отдыха, поэтому Египет, Китай, Таиланд, Вьетнам и Турция занимают порядка 65% всех бронирований .

«Турция традиционно ассоциируется с отдыхом по системе «все включено», которая предоставляет множество преимуществ за фиксированную стоимость. Российские туристы большую часть времени проводят в отелях, перемещаясь лишь к пляжу или бассейну. Даже при сильной жаре отдыхающие понимают, что выходить на улицу лучше ближе к вечеру», – сказал Абасов.

По его словам, цены на отдых в этой стране являются относительно невысокими. Кроме того, отельеры и сотрудники там делают все возможное для комфорта туристов, многие — говорят по-русски.

Метеоролог Ихсан Юртташ до этого говорил, что жара в Турции в 2026 году может обновить многолетние рекорды. По его словам, этим летом ожидается температура выше климатической нормы практически во всей Турции. В некоторых регионах, отметил Юртташ, показатели могут приблизиться к рекордным значениям и даже превысить их.

Ранее в Турции опровергли сообщения о дополнительных сборах за оформление ВНЖ.

 
