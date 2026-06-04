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Общество

В Турции начали расследование из-за смерти российского туриста в номере отеля

Mash: жена туриста из Омска нашла его мертвым в номере отеля возле Антальи
Telegram-канал «SHOT»

Приехавший на отдых в Турцию из Омска 50-летний Максим Ш. был найден мертвым в номере отеля. Тело мужчины обнаружила жена, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, супруги выбрали время для отпуска в честь юбилея главы семейства, который тот отпраздновал месяц назад. Они остановились в небольшой гостинице в курортном поселке Окурджалар неподалеку от Антальи.

Обнаружив Максима в бессознательном состоянии, его жена сразу же вызвала на помощь сотрудников отеля, полицию и скорую. Она надеялась, что мужчина еще жив, и медики смогут его спасти. Однако они, прибыв по вызову, лишь констатировали смерть туриста.

По факту случившегося начато расследование.

Собирающихся в Турцию и уже отдыхающих там российских туристов недавно предупредили об опасности установившейся в стране аномальной жары. При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) выразили уверенность, что температура +40ºС не отпугнет уже оплативших путевки россиян и, соответственно, не повлияет на турпоток.

Ранее группу туристов нашли мертвыми в горах Бурятии.

 
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