В Москве отравившаяся роллами семья потребовала у ресторана 1 млн рублей

SHOT: в Москве у отравившейся ресторанными роллами девочки нашли сальмонеллез
Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Москве несколько две семьи с детьми пострадали от кишечной инфекции после заказа роллов в популярном сетевом ресторане. Одной из заболевших – восьмилетней девочке – лабораторно диагностировали сальмонеллез, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Заказ роллов на 4 тысячи рублей для компании друзей был сделан вечером 23 мая в заведении на улице Дмитрия Донского. На следующий день отец одного из семейств и его восьмилетняя дочь почувствовали себя плохо: у них появились характерные симптомы пищевого отравления – рвота, диарея, боли в животе, высокая температура.

Девочке несколько раз вызывали на дом скорую помощь, а потом госпитализировали из-за риска дальнейшего развития обезвоживания. Она лежит в стационаре Инфекционной клинической больницы № 1 и, по словам матери, пробудет там еще как минимум несколько дней. Врачи якобы предупредили, что восстановление организма и лечение последствий инфекции может занять до года.

Друзья семьи и их дети в возрасте 13 и 14 лет, которые тоже ели заказанные роллы, заболели – но не так тяжело. Тем не менее некоторые симптомы острой кишечной инфекции сохраняются у них до сих пор.

Семья направила в адрес ресторана досудебную претензию почти на 1 млн рублей, включая стоимость заказа, расходы на лечение и анализы, а также компенсацию морального вреда. В ресторане принесли извинения и предложили обратиться в страховую компанию.

Ранее в Красноярске из-за вспышки кишечной инфекции закрыли кадетский корпус, где заболело 33 человека.

 
