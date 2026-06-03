Альпинист сорвался с 15-метровой высоты в Крыму и повис на веревках

В Крыму спасатели эвакуировали альпиниста, который сорвался с 15-метровой высоты на горе Мердвен-Кая. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

Во время восхождения на скальном участке маршрута внезапно упал камень. Шедший первым в связке мужчина потерял равновесие и рухнул вниз. Пролетев около 15 метров, он ударился о скалу, повредив голову и спину, и повис на страховочных тросах, не долетев до земли.

На место прибыли спасатели, добравшись до мужчины, они оказали ему первую помощь переложили на носилки и с помощью страховки спустили со скалы. Пострадавший передан бригаде скорой помощи, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого в Красноярском крае две школьницы сорвались со скалы в Горячем Ключе. Девочки приехали с родителями к санаторию и решили сфотографироваться на склоне. При спуске одна оступилась и потянула за собой подругу. Пострадавших госпитализировали.

Ранее девушка сорвалась со 100-метровой скалы в Иркутской области.