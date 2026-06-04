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Общество

Переживший остановку сердца мужчина рассказал о встрече с потомками и двух событиях

Mirror: в США мужчина встретил потомков во время остановки сердца
Shutterstock

Мужчина из США получил предупреждение о двух событиях из будущего во время остановки сердца. Об этом сообщает The Mirror.

37-летний Ландон Даннис попал в больницу после того, как упал на кухне и ударился головой о кафельный пол. Жена обнаружила его в луже крови и вызвала медиков.

Пока специалисты пытались реанимировать его в карете скорой, мужчина вдруг почувствовал, как парит над собой и видит ситуацию, находясь под потолком.

После этого он попал в иной мир, где увидел дедушку и племянницу, которых он потерял уже давно. Даннис хотел прикоснуться к родным, но его остановили два человека – женщина лет 20-30 и мужчина.

Кем они были, американец не знал точно, но по какой-то причине был уверен, что это его потомки. Эти двое предупредили «родственника» о двух событиях, которые должны произойти.

«Я не хочу вдаваться в подробности, но меня предупреждали о двух вещах, которые должны произойти. Одна из них уже произошла, вторая пока нет», – рассказал Даннис.

Он вернулся в реальность во время операции на головном мозге. Медики опасались, что мужчина не выживет, но его все же спасли. Американец благодарен за такой опыт в жизни, но отметил, что процесс его приобретения был «не самым приятным».

Ранее пережившая остановку сердца женщина рассказала о встрече с богом.

 
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