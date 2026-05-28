Пережившая остановку сердца женщина рассказала о встрече с богом

Женщина из США увидела бога после того, как врачи допустил ошибку во время операции. Об этом сообщает The Sun.

Американка по имени Барбара Бартоломе приехала в больницу, чтобы сделать операцию по декомпрессии поясничного отдела позвоночника. Когда ей начали вводить специальное вещество, рентгенолог случайно нажал на кнопку и сдвинул стол так, что жидкость попала ей в мозг.

Сначала она потеряла сознание, но затем, открыв глаза, увидела, как парит над реанимирующими ее врачами. В этот момент паника отступила, вместо этого она чувствовала полное принятие.

В какой-то момент она услышала «прекрасный голос Бога», который спросил ее, что бы она делала, если бы вернулась к жизни. В этот момент она резко поняла, что она должна развестись с мужем ради детей. После этого она стала умолять, чтобы ее вернули.

«В ту же секунду, как я это сказала, хирург сделал второй толчок, и мое сердце снова заработало», – рассказала Бартоломе.

Позже они разошлись с мужем, а спустя некоторое время женщина нашла свою настоящую любовь.

