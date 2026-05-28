Пережившая остановку сердца женщина рассказала о встрече с богом

В США женщина увидела бога во время тяжелой операции
Женщина из США увидела бога после того, как врачи допустил ошибку во время операции. Об этом сообщает The Sun.

Американка по имени Барбара Бартоломе приехала в больницу, чтобы сделать операцию по декомпрессии поясничного отдела позвоночника. Когда ей начали вводить специальное вещество, рентгенолог случайно нажал на кнопку и сдвинул стол так, что жидкость попала ей в мозг.

Сначала она потеряла сознание, но затем, открыв глаза, увидела, как парит над реанимирующими ее врачами. В этот момент паника отступила, вместо этого она чувствовала полное принятие.

В какой-то момент она услышала «прекрасный голос Бога», который спросил ее, что бы она делала, если бы вернулась к жизни. В этот момент она резко поняла, что она должна развестись с мужем ради детей. После этого она стала умолять, чтобы ее вернули.

«В ту же секунду, как я это сказала, хирург сделал второй толчок, и мое сердце снова заработало», – рассказала Бартоломе.

Позже они разошлись с мужем, а спустя некоторое время женщина нашла свою настоящую любовь.

Ранее в Краснодаре у девочки остановилось сердце на 15 минут после падения, она выжила.

 
