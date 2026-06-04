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Общество

Полковник из Челябинска получил срок за принуждение курсантов к ремонту своей дачи

В Челябинске полковник получил 6 лет за ремонт дачи и квартиры руками курсантов
Shutterstock

В Челябинске осудили начальника факультета Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (ВУНЦ ВВС «ВВА») за то, что он заставлял подчиненных военнослужащих делать ремонт в его квартире и на участке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Челябинской области.

Уточняется, что с 7 марта 2023 года по 28 августа 2024 года полковник не хотел тратить свои деньги на стройку и ремонт собственной квартиры и земельного участка , а также хотел помочь родственнику сэкономить на ремонте нежилого помещения. Он отдавал приказы подчиненным и их командирам, чтобы те освобождали солдат от службы. Военнослужащие уходили с работы и занимались стройкой и уборкой на объектах начальника.

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил полковника к шести годам колонии общего режима по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ему также запретили год занимать руководящие должности на госслужбе и в местном самоуправлении. Кроме того, полковника лишили воинского звания. Приговор пока не вступил в силу, добавили в суде.

Ранее полковника Долгих приговорили к 14 годам, лишили звания и дали штраф.

 
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