Дело завели после того, как четырехлетний мальчик разбился на питбайке в Подмосковье

В Подмосковье завели дело после того, как ребенок разбился на питбайке

В Подмосковье после аварии с питбайком, в которой не выжил четырехлетний мальчик, завели дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов уже провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В данный момент идет допрос свидетелей, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел 3 июня в деревне Ильинское на территории коттеджного поселка «Фаворит», когда 11-летний школьник катал четырехлетнего мальчика на питбайке. В какой-то момент школьник не справился с управлением и питбайк влетел в столб турника. В результате младший ребенок не выжил.

Ранее школьница на питбайке сбила трехлетнего ребенка в Ленобласти.