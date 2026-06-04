Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Дело завели после того, как четырехлетний мальчик разбился на питбайке в Подмосковье

В Подмосковье завели дело после того, как ребенок разбился на питбайке
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Подмосковье после аварии с питбайком, в которой не выжил четырехлетний мальчик, завели дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов уже провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В данный момент идет допрос свидетелей, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел 3 июня в деревне Ильинское на территории коттеджного поселка «Фаворит», когда 11-летний школьник катал четырехлетнего мальчика на питбайке. В какой-то момент школьник не справился с управлением и питбайк влетел в столб турника. В результате младший ребенок не выжил.

Ранее школьница на питбайке сбила трехлетнего ребенка в Ленобласти.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!