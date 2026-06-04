Четырехлетний мальчик разбился на питбайке, катаясь со школьником в Подмосковье

В Подмосковье четырехлетний мальчик разбился, катаясь на питбайке со школьником

В Подмосковье четырехлетний мальчик катался с 11-летним школьником на питбайке и не выжил после аварии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 3 июня в деревне Ильинское на территории коттеджного поселка «Фаворит», когда мальчик катал младшего товарища на питбайке. В какой-то момент школьник не справился с управлением и питбайк влетел в столб турника.

Четырехлетний пассажир получил травму головы и не выжил. По факту произошедшего организовала промероприятий и установление всех деталей и обстоятельств аварии.

До этого школьница на питбайке сбила трехлетнего ребенка в Ленобласти. Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее подросток на питбайке устроил стрельбу на дороге в Краснодаре.