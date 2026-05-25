Школьница на питбайке сбила трехлетнего ребенка в Ленобласти

В Ленинградской области 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего мальчика и скрылась. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 24 мая в поселке Красава. Школьница без сопровождения взрослых ехала на питбайке, когда мальчик внезапно выбежал прямо на проезжую часть — это произошло на глазах родственников малолетнего.

В результате девочка сбила ребенка. После этого школьница скрылась с месте аварии, а мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские уже установили личность школьницы, ее опросили и передали родителям. Питбайк изъяли. По факту случившегося в данный момент проводится проверка.

Ранее в Петербурге школьники на питбайке разбились о внедорожник и попали на видео.

 
