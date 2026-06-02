Пьяная парочка устроила погром в больнице Находки

В Находке пьяные мужчина и женщина угрожала врачам и пациентам, и устроили дебош в больнице. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пьяная парочка находилась в приемном покое отделения травматологии. Они пинали двери, раскидывали медицинские каталки, выкрикивали угрозы в адрес персонала и врачей. Медики пытались успокоить хулиганов, но только вызвали у них новые вспышки агрессии, в больницу пришлось вызывать наряд полиции.

Дебоширов задержали, решается вопрос о привлечении их к ответственности Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого пьяный мужчина устроил погром в кемеровской больнице. Нетрезвый мужчина пришел в больницу для обследования и устроил ссору с сотрудниками. Дебошир не отреагировал на замечания медиков и устроил погром, он ударил кулаком по стеклянной двери и получил травму. На место был вызван наряд Росгвардии, агрессора задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее пьяные пациенты подрались в краснодарской больнице.

 
