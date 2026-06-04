Ученые испекли хлеб из 5000-летней мумии

Ученые сделали хлеб на закваске, используя дрожжи, собранные из мумифицированного тела, которому 5000 лет, пишет Daily Mail.

Знаменитая мумия ледяного человека Эци, найденная в Альпах в 1991 году, продолжает удивлять ученых. Исследователи обнаружили, что в тканях человека, жившего более пяти тысяч лет назад, до сих пор сохранились живые микроорганизмы, включая необычные холодолюбивые дрожжи.

Специалисты из Eurac Research изучили образцы кожи, внутренних тканей и содержимого желудка Эци. Анализ показал, что в мумии сохранилось целое сообщество микроорганизмов — от древних кишечных бактерий до дрожжей, способных выживать при очень низких температурах.

Особый интерес вызвали именно дрожжи. Ученые смогли вырастить их в лаборатории, постепенно приучая к мучной среде. После нескольких месяцев экспериментов микроорганизмы начали работать практически так же, как обычные хлебопекарные дрожжи.

В итоге исследователи замесили тесто и испекли настоящий хлеб на закваске из дрожжей, связанных с мумией возрастом около 5300 лет. По словам руководителя исследования Мохамеда Сархана, тесто поднялось примерно за сутки и оказалось вполне пригодным для выпечки.

На этом эксперименты не заканчиваются. Ученые уже обсуждают возможность использования древних дрожжей для производства пива и других ферментированных продуктов.

Ранее мумия из 2000-летнего саркофага удивила археологов.