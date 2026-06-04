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Общество

Ученые испекли хлеб из 5000-летней мумии

Ученые сделали хлеб на закваске, используя дрожжи из мумифицированного тела
Pixabay

Ученые сделали хлеб на закваске, используя дрожжи, собранные из мумифицированного тела, которому 5000 лет, пишет Daily Mail.

Знаменитая мумия ледяного человека Эци, найденная в Альпах в 1991 году, продолжает удивлять ученых. Исследователи обнаружили, что в тканях человека, жившего более пяти тысяч лет назад, до сих пор сохранились живые микроорганизмы, включая необычные холодолюбивые дрожжи.

Специалисты из Eurac Research изучили образцы кожи, внутренних тканей и содержимого желудка Эци. Анализ показал, что в мумии сохранилось целое сообщество микроорганизмов — от древних кишечных бактерий до дрожжей, способных выживать при очень низких температурах.

Особый интерес вызвали именно дрожжи. Ученые смогли вырастить их в лаборатории, постепенно приучая к мучной среде. После нескольких месяцев экспериментов микроорганизмы начали работать практически так же, как обычные хлебопекарные дрожжи.

В итоге исследователи замесили тесто и испекли настоящий хлеб на закваске из дрожжей, связанных с мумией возрастом около 5300 лет. По словам руководителя исследования Мохамеда Сархана, тесто поднялось примерно за сутки и оказалось вполне пригодным для выпечки.

На этом эксперименты не заканчиваются. Ученые уже обсуждают возможность использования древних дрожжей для производства пива и других ферментированных продуктов.

Ранее мумия из 2000-летнего саркофага удивила археологов.

 
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