Владелицу хендмейд-магазина обвинили в продаже товаров с символикой сатанизма

Суд в Волгограде оштрафовал владелицу хендмейд-магазина за сатанистские товары
true
true
true
close
Vera Petruk/Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде суд оштрафовал владелицу магазина хендмейд-изделий, обвинив ее в продаже товаров, предназначенных для оккультных обрядов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет о местной жительнице 47-летней Любови Р, которую обвинили в демонстрации экстремистской символики. Женщина своими руками изготавливает свечи и статуэтки. Правоохранители посчитали, что ее товары должны быть запрещены из-за названий, среди которых «подсвечник алтарь со свечами», «карманный бес идол истукан» и другие изделия.

Суд пришел к выводу, что товары женщины предназначены для «совершения оккультных обрядов и ритуалов, охваченных идеологией сатанизма» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Во время заседания рукодельница признала вину и объяснила, что не знала о том, что товары с такой символикой запретили в России. Ее оштрафовали на 1 тыс. рублей.

После заседания женщина сменила название магазина, в котором фигурировало имя Люцифера, на новый вариант — «Добрый уровень».

До этого в беседе с «Газетой.Ru» звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что домашние костюмированные вечеринки на Хэллоуин не запрещены и уголовно не наказуемы. По его мнению, массовых «арестов за Хэллоуин» ожидать не стоит.

Ранее стилист рассказал, как выбрать кринжовый наряд на Хэллоуин.

