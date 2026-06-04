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Общество

Американская журналистка назвала Россию примером для США по поддержке многодетных семей

Оуэнс: в США не помогают многодетным семьям, в отличие от России
CAP/TFS/Global Look Press

Американская журналистка и мать четверых детей Кэндис Оуэнс заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что правительство США не помогает многодетным семьям, в отличие от России, где такая поддержка есть. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказала Оуэнс, в Америке само понятие семьи и успеха вызывает много споров. По ее словам, в школах и университетах женщинам постоянно приходится выбирать между работой и детьми, и это давит на них. Журналистка убеждена, что главная цель в жизни — это семья.

В Россию журналистка приехала впервые, вместе с мужем и детьми. По словам Оуэнс, они уже успели погулять по Петербургу и посмотреть достопримечательности.

«Мы — не разные, мы — одинаковые с русскими. Хочу вернуться домой, к своему подкасту, и рассказать об этом американцам — путешествие в Россию было супер!» — заключила она.

До этого приехавшая в Москву Оуэнс восхитилась российской столицей и обвинила западные СМИ во лжи. Журналистка заявила, что ее шокирует, насколько Москва чистый и упорядоченный город, который так далек от того, как его изображают западные СМИ.

Ранее Володин рассказал о новых выплатах для многодетных семей.

 
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