Губернатор Подмосковья раскрыл состояние пострадавших при пожаре в Лобне детей

Состояние пострадавших при пожаре в Лобне детей оценивается как средней тяжести
Состояние двоих детей, которые пострадали при взрыве газа и пожаре в Лобне, оценивается как средней тяжести. Об этом в «Максе» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, пострадавшие проходят лечение в Детском центре имени Л. М. Рошаля. Он отметил, что двухлетняя Ксюша и 11-летняя Лера на вертолете были доставлены в Красногорск из Лобненской больницы.

«У обеих девочек отравление угарным газом, состояние средней тяжести», — уточнил он.

Врачи центра проведут необходимые исследования, чтобы исключить серьезные травмы у детей. После выписки за девочками будут наблюдать в Детском центре.

«Мы на связи со всеми семьями, поможем со всем необходимым. Желаю девочкам скорейшего и полного выздоровления», — сказал он.

Воробьев заявил, что, по уточненным данным, в одной из квартир произошел взрыв газа. Два человека получили несовместимые с жизнью травмы — 35-летний мужчина и мама пострадавших детей — они жили в соседней квартире. Из дома эвакуировали 15 человек.

Ранее в Пятигорске взрывной волной из-за взрыва газа на АЗС повредило магазины.

 
