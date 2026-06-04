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Общество

Двое мужчин на машине преследовали двух шестиклассниц в российском городе

В Тверской области мужчины на машине преследовали двух шестиклассниц
Pixabay

В Тверской области двое мужчин на машине преследовали двух девочек в возрасте 12 и 13 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область».

Инцидент произошел в городе Вышнем Волочке, когда две шестиклассницы шли по улице Екатерининской. Неизвестные на синем Ford Focus заехали на тротуар и начали преследовать детей. Испуганные девочки пытались скрыться, но машина продолжала маневры следом за ними.

В тот же день автомобиль заметили припаркованным у детской площадки в районе. Иномарка едва не сбила школьниц, грубо нарушив правила. Мать одной из девочек обратилась в полицию после случившегося.

До этого россиянин преследовал девочку и надругался над ней в подъезде. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

Ранее пьяный мужчина преследовал девушек в Новосибирске.

 
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