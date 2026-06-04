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Общество

Матвиенко предложила помочь россиянам искать пару среди коллег

Матвиенко предложила создать для россиян службы знакомств на работе
Совет Федерации РФ/РИА Новости

В России имеет смысл создать «службы знакомств» на предприятиях, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она заявила на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости.

По словам председателя верхней палаты российского парламента, сейчас люди в основном знакомятся через интернет, хотя этот способ нельзя назвать безопасным.

Матвиенко напомнила, что раньше сотрудники находили друг друга на спортивных соревнованиях и корпоративных мероприятиях, где «химия начинается, и знакомство, и замужество потом». По ее мнению, возвращение к этой практике могло бы способствовать созданию новых семей.

Спикер Совфеда предложила руководству предприятий и организаций озадачиться созданием «благоприятной корпоративной атмосферы», которая помогала бы сотрудникам и сотрудницам лучше узнавать друг друга и теснее общаться. Она допустила возможность создания «такой службы знакомств, в хорошем смысле этого слова».

Ранее Матвиенко предлагала усложнить процедуру развода в России.

 
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