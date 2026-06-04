Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пьяный россиянин перепутал свою квартиру с чужой и обокрал ее

В Таганроге пьяный мужчина обокрал чужую квартиру, перепутав ее со своей
ГУ МВД России по Ростовской области

В Таганроге 36-летний мужчина перепутал чужую квартиру со своей и решил ее обокрасть. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Все началось с того, что пьяный местный житель потерял ключи от своей квартиры. Чтобы попасть в жилище, он забрался на второй этаж по водосточной трубе и выбил стекло. Проникнув внутрь, злоумышленник понял, что ошибся квартирной. Однако он не растерялся, собрал бытовые предметы и переночевал в чужом доме. На следующий день он скрылся с украденным.

Позже хозяин обнаружил открытую дверь и разбитое окно. Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Похищенное вернули владельцу, фигурант заключен под стражу.

Ранее мошенник обокрал россиянку и выпрыгнул в окно, пытаясь сбежать от силовиков.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!