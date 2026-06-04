Пьяный россиянин перепутал свою квартиру с чужой и обокрал ее

В Таганроге пьяный мужчина обокрал чужую квартиру, перепутав ее со своей

В Таганроге 36-летний мужчина перепутал чужую квартиру со своей и решил ее обокрасть. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Все началось с того, что пьяный местный житель потерял ключи от своей квартиры. Чтобы попасть в жилище, он забрался на второй этаж по водосточной трубе и выбил стекло. Проникнув внутрь, злоумышленник понял, что ошибся квартирной. Однако он не растерялся, собрал бытовые предметы и переночевал в чужом доме. На следующий день он скрылся с украденным.

Позже хозяин обнаружил открытую дверь и разбитое окно. Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Похищенное вернули владельцу, фигурант заключен под стражу.

Ранее мошенник обокрал россиянку и выпрыгнул в окно, пытаясь сбежать от силовиков.