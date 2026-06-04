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Общество

В Новосибирской области сняли карантин по пастереллезу

Губернатор Новосибирской области сообщил о снятии карантина по пастереллезу
Денис Абрамов/РИА Новости

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что карантин, ранее введенный в связи с ликвидацией очагов пастереллеза, снят. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Карантин во всех населенных пунктах и на всех предприятиях снят. Требуется выждать 90 дней с этого момента и взять повторные смывы, чтобы точно убедиться, что заразы больше не осталось», — сказал Травников.

По словам главы региона, в течение последних месяцев новых вспышек на территории области не фиксировалось. Он добавил, что после получения результатов контрольных анализов, которые ожидаются ориентировочно в августе, можно будет приступить к восстановлению поголовья скота в пострадавших хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан.

С начала года в пяти районах Новосибирской области действовал карантин по бешенству животных и пастереллезу (острое инфекционное заболевание бактериального происхождения). Специалисты принимали меры по локализации очагов, в частности изымали животных в личных подсобных хозяйствах. За изъятых животных власти выплачивали компенсацию.

Ранее в новгородской деревне ввели карантин из-за бешеной домашней кошки.

 
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