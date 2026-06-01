Бешеная кошка отправила на карантин новгородскую деревню

В деревне Поляны Новгородской области ввели карантин на неопределенный срок из-за бешенства домашней кошки. Об этом сообщил областной комитет ветеринарии.

Ведомство уточнило, что в деревне зарегистрировали очаг бешенства. Заболевание диагностировали у домашней кошки, из-за чего в населенном пункте ввели ограничения.

В постановлении губернатора отмечается, что очагом является территория одного личного подворья, а вся деревня признана «неблагополучным пунктом».

В мае в Магадане специалисты спасли семью от домашнего кота, внезапно напавшего на владельцев. Животное внезапно стало вести себя агрессивно, поэтому хозяева обратились к сотрудникам МЧС.

26 мая Роспотребнадзор ввел карантин в селе и подворье монастыря в Астраханской области, где работники и прихожане заболели бруцеллезом после употребления козьего молока.

Ранее омичка заразилась бешенством от домашней собаки.