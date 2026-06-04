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Общество

Появились фото последствий массированного удара по Энергодару

Балицкий опубликовал фото последствий массированной атаки по Энергодару
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Губернатор Запорожской области опубликовал в своем официальном Telegram-канале фотографии последствий ночного массированного удара по Энергодару.

На снимках можно увидеть посеченные осколками автомобили, у которых выбиты стекла.

По словам Балицкого, противник сбросил боеприпас с тяжелого гексакоптера во двор многоквартирных жилых домов. В результате повреждения получили автомобили, припаркованные во дворе. Никто из местных жителей не пострадал, добавил губернатор.

На месте работают оперативные и экстренные службы. Специалисты проводят осмотр территории, фиксируют разрушения, чтобы в дальнейшем оказать помощь гражданам, у которых пострадало имущество.

До этого мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что после ночных ударов по объектам инфраструктуры город полностью остался без электроснабжения. При этом объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания. Глава города сообщил, что специалисты продолжают работу по стабилизации ситуации и восстановлению подачи электроэнергии жителям.

Ранее ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре.

 
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