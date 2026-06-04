Мужчина построил автономную башню с водяной пушкой на базе ИИ, чтобы отпугивать голубей

Блогер построил автономную башню с водяной пушкой на базе искусственного интеллекта, чтобы отпугивать голубей, прилетающих на его балкон, пишет Oddity Central.

Как рассказал мужчина, он устал от голубей, которые регулярно превращали его балкон в туалет, и решил проблему весьма необычным способом.

Он собрал автономную турель с водяным пистолетом, которая с помощью ИИ распознает приближающихся птиц и тут же обстреливает их струей воды.

Для создания системы энтузиаст использовал мини-компьютер Orange Pi 5, USB-камеру, нейросеть для распознавания объектов, сервомоторы и электрический водяной пистолет. Все работает автоматически: камера замечает голубя, ИИ определяет цель, механизм наводится и открывает «огонь».

Пользователи соцсетей массово заявили, что купили бы такую систему сразу после выхода в продажу. Некоторые уже предложили использовать технологию против кошек, которые портят газоны, а другие отметили, что при желании нейросеть можно обучить распознавать практически любых животных.

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