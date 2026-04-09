Голубь в США установил рекорд по продолжительности жизни

В США самый старый голубь в мире прожил до 43 лет, установив рекорд, пишет Oddity Central.

Голубь по кличке Шугар родился 23 июня 1981 года и большую часть жизни провел рядом со своим хозяином, 77-летним Дьюэйном Орендером. По словам мужчины, птица была для него не просто питомцем, а настоящим другом.

«Он был очень счастливым и всегда рядом со мной. Мы были лучшими друзьями», — рассказывал он.

Хозяин вспоминал, что голубь тяжело переносил разлуку. Когда мужчина однажды оказался в больнице, Шугар почти перестал есть и все время лежал на дне клетки. После возвращения хозяина птица быстро пришла в себя.

Шугар побил предыдущий мировой рекорд долгожительства среди голубей более чем на 15 лет. Дьюэйн мечтал, что питомец доживет до 50 лет, чтобы устроить ему большой праздник с любимыми лакомствами — попкорном и кусочком цельнозернового бублика.

К сожалению, в апреле 2026 года любимца американца не стало.

Ранее покормившую голубя в парке женщину оштрафовали на $200.

 
