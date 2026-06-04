На Урале выявили партию мороженой рыбы с ядовитыми веществами

Россельхознадзор нашел мышьяк и свинец в партии мороженого сига из Магнитогорска

В замороженной речной рыбе сиг из Магнитогорска содержатся мышьяк и свинец в опасных для человека количествах. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора на своем официальном сайте.

Специалисты Национального центра безопасности рыбной продукции подсчитали, что содержание мышьяка в пробе сига составило 1,087 мг/кг, а свинца — 1,169 мг/кг. Допустимые уровни этих веществ, закрепленные в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза, — не более 1,0 мг/кг.

Управление Россельхознадзора внесло сведения об опасной рыбе в систему раннего оповещения «Сирано», аннулировало записи в складском журнале и ветеринарный сопроводительный документ на всю партию, а также запретило увозить остатки продукции с предприятия.

Поскольку часть этой партии рыбы могла уже поступить в продажу, производителя обязали отозвать нереализованные остатки, пресечь их сбыт, собрать и уничтожить. До 8 июня предприятие должно отчитаться перед надзорным ведомством о проделанной работе: указать точные объемы изъятой рыбы и предоставить акты о ее ликвидации.

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