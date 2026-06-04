Стало известно о роли ИИ в создании российской вакцины от рака

В создании персонализированной вакцины от рака большую роль играет искусственный интеллект – он помогает ученым обнаруживать мутации в геноме пациента, на основе чего разрабатывается препарат для борьбы с опухолью. Об этом в беседе с ведущим RT Рикем Санчесом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

По ее словам, речь идет о прогностических вычислительных алгоритмах, которые работают на основе машинного обучения.

«За материал мы берем результаты секвенирования РНК опухоли человека и его крови, и, оценивая различия между геномом самого человека и геномом его опухоли, мы находим данные мутации», — пояснила Скворцова, добавив, что это лишь первый шаг в создании вакцины.

Несмотря на такой метод, ученым все-таки приходится вручную исследовать полученные результаты. В итоге на создание препарата необходимо 42 дня, после чего еще в течение недели ведутся проверки, пояснила глава ФМБА.

До этого она рассказала, что основной принцип новой вакцины от рака заключается в том, что она не выступает сама по себе как «оружие» против злокачественных клеток, а по факту «обучает» иммунитет борьбе с ними, запуская иммунную реакцию организма. После этого раковые клетки удаляются из организма так же, как при любой другой иммунной реакции. Здоровые клетки при этом не затрагиваются и никак не повреждаются, подчеркнула специалист.

Напомним, вакцина изготавливается персонифицированно на основе генетических материалов каждого больного. С декабря онкобольные могут подать заявку на включение в реестр ожидающих вакцины. Пока что речь идет только о вакцине для больных раком кишечника.

Ранее Скворцова рассказала, как переносятся российские вакцины от рака.