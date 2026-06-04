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Общество

Глава ФМБА раскрыла главный принцип действия вакцины от рака

Глава ФМБА Скворцова: вакцина обучает иммунитет уничтожению раковых клеток
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Основной принцип новой персонализированной вакцины от рака заключается в том, что она не выступает сама по себе как «оружие» против злокачественных клеток, а по факту «обучает» иммунитет борьбе с ними, запуская иммунную реакцию организма. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.

Она объяснила, что разрабатываемый индивидуально для каждого пациента препарат после введения в организм помогает иммунной системе обнаруживать раковые клетки, после чего они удаляются из организма так же, как при любой другой иммунной реакции. Здоровые клетки при этом не затрагиваются и никак не повреждаются, подчеркнула Скворцова.

По ее словам, ошибиться в этом процессе невозможно, так как с помощью препарата фактически удается вычислить маркеры в мембранах злокачественных клеток — антигены.

«Мы вводим эти пептиды, и иммунная система, считывая их, убивает те клетки, где на мембранах точно такие же пептиды, — пояснила глава ФМБА. — Это на самом деле одно из самых мощных оружий».

До этого Скворцова сообщила, что первые пять человек уже получили российскую вакцину от колоректального рака и находятся на лечении. По ее словам, в настоящее время вакцину ожидают еще 35 пациентов, а клиническая эффективность препарата будет понятна через несколько месяцев. Также известно, что первому пациенту произвели шесть введений вакцины от колоректального рака.

Напомним, вакцина изготавливается персонифицированно на основе генетических материалов каждого больного. С декабря онкобольные могут подать заявку на включение в реестр ожидающих вакцины. Пока что речь идет только о вакцине для больных раком кишечника.

Ранее Европейский центр вакцинации раскрыл, почему новую вакцину от рака можно применять без лицензии.

 
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