У жителя Сахалина нашли склад с оружием времен Второй мировой войны

ФСБ: у жителя Сахалина изъяли винтовки, пистолеты-пулеметы и более 300 патронов

Сотрудники ФСБ разоблачили жителя Сахалина, подозреваемого в незаконном изготовлении оружия и хранении взрывчатых веществ. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчет».

По данным спецслужбы, 56-летний мужчина занимался поиском элементов вооружения в районах, где во время Второй мировой войны велись активные боевые действия.

Как отметили в ФСБ, найденные образцы задержанный самостоятельно восстанавливал, заменяя отдельные детали комплектующими, которые покупал через интернет.

Во время обыска по месту жительства мужчины сотрудники правоохранительных органов изъяли 422,8 грамма пороха, три пистолета системы «Парабеллум», две винтовки системы Токарева, винтовку системы Манлихера, два пистолета-пулемета МР-38/40, пистолет Макарова, 11 основных частей огнестрельного оружия и 339 патронов различного калибра.

В отношении сахалинца возбудили уголовные дела по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении огнестрельного оружия.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, угрожавшего детям пистолетом у подъезда жилого дома.