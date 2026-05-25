В Петербурге вооруженный мужчина угрожал пистолетом двум девочкам

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 46-летнего мужчину, который угрожал пистолетом двум школьницам у подъезда жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Две девятилетние подруги возвращались с прогулки домой около девяти вечера. У подъезда они столкнулись с мужчиной, который держал в руках пистолет. Незнакомец вел себя агрессивно и размахивал оружием, чем сильно напугал детей.

Девочки забежали в подъезд, спрятались в доме, одна из них рассказала о случившемся матери. Женщина обратилась в правоохранительные органы. На место происшествия прибыл ближайший наряд Росгвардии. Агрессор оказался жителем квартиры на первом этаже этого же дома. Когда мужчина открыл дверь, росгвардейцы увидели на стене в одной из комнат несколько винтовок и пистолетов, а на полке — предметы, похожие на гранаты.

Петербуржца задержали, предварительно установлено, что оружие является пневматическим, а гранаты — муляжами. Весь арсенал изъят и направлен на экспертизу. Задержанного доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

