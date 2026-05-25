Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Петербурге вооруженный мужчина угрожал пистолетом двум девочкам

В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего детям пистолетом
Telegram-канал Росгвардия Петербурга

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 46-летнего мужчину, который угрожал пистолетом двум школьницам у подъезда жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Две девятилетние подруги возвращались с прогулки домой около девяти вечера. У подъезда они столкнулись с мужчиной, который держал в руках пистолет. Незнакомец вел себя агрессивно и размахивал оружием, чем сильно напугал детей.

Девочки забежали в подъезд, спрятались в доме, одна из них рассказала о случившемся матери. Женщина обратилась в правоохранительные органы. На место происшествия прибыл ближайший наряд Росгвардии. Агрессор оказался жителем квартиры на первом этаже этого же дома. Когда мужчина открыл дверь, росгвардейцы увидели на стене в одной из комнат несколько винтовок и пистолетов, а на полке — предметы, похожие на гранаты.

Петербуржца задержали, предварительно установлено, что оружие является пневматическим, а гранаты — муляжами. Весь арсенал изъят и направлен на экспертизу. Задержанного доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Петербурге арестовали актера Мариинского театра, который выстрелил мальчику в лицо из-за игры на саксофоне.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!