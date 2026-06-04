Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

До конца текущей недели в столичном регионе жителей будет радовать летняя погода, а к выходным ожидается возвращение жары до +27 градусов. Об этом в беседе RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в последний рабочий день, 5 июня, в столице могут пройти дожди с грозами, а в выходные погода уже восстановится – осадков в эти дни не ожидается. В пятницу температура воздуха будет варьироваться от +23 до +25 градусов, в субботу от +24 до +26 градусов, а в воскресенье ожидается +25...+27 градусов.

Ночью воздух в среднем будет прогреваться до +9…+14 градусов, отметил синоптик. Он также предупредил о возможном тумане утром в пятницу, отметив, что в этот день ожидается ветер в 5–10 м/с.

До этого Ильин отмечал, что в середине третьей декады июня возможна просадка температуры ниже +20 градусов, однако в конце июня и начале июля в столичном регионе можно ожидать жару с температурой в пределах от +25 до +30 градусов.

Ранее сообщалось ,что в ближайшие дни на Москву обрушатся дожди и грозы.