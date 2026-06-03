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Общество

В ближайшие два дня на Москву обрушатся дожди и грозы

Синоптик Шувалов предупредил о грозовых дождях в Москве в конце рабочей недели
@Iamgolubev/twitter.com/Global Look Press

В ближайшее время в столичном регионе не ожидается резких погодных изменений, так как пока активные циклоны проходят стороной. В то же время завершится рабочая неделя дождями и грозами, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На 4 и 5 июня синоптик спрогнозировал жителям столичного региона локальные грозовые дожди. При этом, по его словам, погода останется довольно теплой – ожидается от +21 до +24 градусов днем.

В выходные воздух прогреется уже до +22…+24 градусов, местами температура может подняться и выше, заключил Шувалов.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отмечал, что на этой неделе в столице не ожидается существенных осадков – лишь в четверг местами может пройти кратковременный дождь. В выходные, по его мнению, также не исключены небольшие дожди, вероятнее всего – в воскресенье.

Ранее синоптик заявил, что в Москву пришло настоящее лето.

 
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