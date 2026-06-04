Травматолог объяснил, почему возникает жжение в стопах

Дискомфорт и ощущение жжения в стопах могут возникать не только из-за усталости и физических нагрузок, но и из-за плоскостопия, плантарного фасциита, варикозной болезни и грибковых заболеваний. Об этом газете «Известия» рассказал травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов.

Специалист объяснил, что вечером стопы могут начать болеть и «гореть» из-за плоскостопия. На фоне такой проблемы своды стоп меняют положение, в результате чего нагрузка на ноги и опорно-двигательную систему распределяется неправильно. При этой патологии нарушается работа костей, мышц и связок, а в некоторых случаях и нервных окончаний.

Человек с плоскостопием может сталкиваться с онемением, покалыванием, жжением и «мурашками». Однако в большинстве случаев подобные симптомы проходят после отдыха или сна. Облегчить состояние можно с помощью ортопедических стелек и специальной обуви, которая поддерживают стопу в правильном положении.

«Еще одной распространенной причиной жжения в подошвах является плантарный фасциит. При этой патологии воспаляется фасция — крупная связка, проходящая вдоль стопы от пятки к пальцам. Чрезмерная нагрузка может повреждать ее, что приводит к воспалению. Плантарный фасциит сопровождается колющей болью в области подошвы, отеком и ощущением жжения», — рассказал травматолог.

По его словам, в таком случае для уменьшения симптомов стоит использовать индивидуальные ортопедические стельки и обувь, поддерживающие своды стопы и снижающие натяжение подошвенной фасции. Помимо этого, можно использовать лекарственные инъекции, ударно-волновую терапию, а также кинезиотейпирование пяточной области с поддержкой плантарной фасции.

Ортопед добавил, что жжение и ощущение распирания в стопах может возникать и из-за варикозной болезни. При такой проблеме кровь возвращается к сердцу снизу вверх, тем самым преодолевая силу гравитации. Если же клапаны, отвечающие за этот процесс, работают недостаточно эффективно и не смыкаются полностью, начинается обратный ток крови и повышается давление в сосудах, стенки которых расширяются. В результате в стопах могут возникать боль, отеки, чувство тяжести, усталости и жжения.

Кроме того, причиной жжения могут оказаться микозы. Грибковые заболевания возникают из-за неподходящей обуви и стелек с плохим воздухо- и влагообменом, которые способствуют перегреву и потливости стоп. Эксперт посоветовал отдавать предпочтение обуви из натуральных материалов и съемным стелькам, за которыми легче ухаживать.

До этого Игнатов рассказал «Газете.Ru», что чаще всего причиной отека ног становится перегрузка венозной системы на фоне малоподвижного образа жизни. Специалист объяснил, что кровь в венах ног движется снизу вверх — против силы тяжести, и ключевую роль в этом процессе играют мышцы голени. Во время ходьбы они сокращаются и помогают проталкивать кровь к сердцу. При длительном сидении или стоянии без движения эта «мышечная помпа» перестает работать эффективно, что приводит к застою крови и появлению отеков.

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