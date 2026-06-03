Врач объяснила, почему отекают ноги и что с этим делать

Чаще всего причиной отека ног становится перегрузка венозной системы на фоне малоподвижного образа жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказал Михаил Игнатов, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА.

По его словам, кровь в венах ног движется снизу вверх — против силы тяжести, и ключевую роль в этом процессе играют мышцы голени. Во время ходьбы они сокращаются и помогают проталкивать кровь к сердцу. При длительном сидении или стоянии без движения эта «мышечная помпа» перестает работать эффективно, что приводит к застою крови и появлению отеков.

«С подобной проблемой часто сталкиваются офисные сотрудники, а также представители профессий, связанных с длительным пребыванием на ногах, — например, продавцы, врачи и парикмахеры, так как постоянное вертикальное положение ухудшает венозный отток», — объяснил врач.

На здоровье ног и организма в целом существенно влияет малоподвижный образ жизни. Поездки на транспорте, работа за компьютером, нехватка времени на физическую активность, доставка еды и товаров на дом — все это усиливает гиподинамию, то есть снижение уровня физической активности, которое может провоцировать отеки и негативно сказываться на общем самочувствии.

«Появлению отечности способствует и неудобная обувь. Высокие каблуки перегружают мышцы голени, а узкие модели создают избыточное давление на стопу, тем самым ухудшая кровообращение», — отметил специалист.

Чтобы снизить вероятность появления отеков, важно больше двигаться: в течение рабочего дня стоит делать перерывы, вставать со стула, чаще ходить и по возможности заменять лифт лестницей, а в обеденный перерыв — выходить на прогулку. Не менее важно выбирать удобную обувь с широким носком и устойчивым невысоким каблуком. Такими характеристиками обладает ортопедическая обувь, которая помогает сохранять стопы в естественном положении.

«Для дополнительной поддержки венозной системы полезен компрессионный трикотаж: он улучшает отток крови, уменьшает чувство тяжести и усталости в ногах и особенно актуален при сидячей или стоячей работе, во время беременности и в длительных поездках», — посоветовал врач Игнатов.

Также очень важно поддерживать умеренную физическую активность и на постоянной основе заниматься спортом.

«Если отеки становятся регулярными, игнорировать их не стоит. Обращение к врачу поможет установить причину, поскольку этот симптом может быть связан не только с венозными нарушениями, но и с такими состояниями, как сердечная недостаточность, заболевания почек или нарушения работы лимфатической системы», — резюмировал врач-ортопед.

Ранее россиянам назвали три лучшие привычки, чтобы избавиться от отеков.