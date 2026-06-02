Травматолог назвала единственный способ избежать проблем со спиной

Врач Санчес: физическая активность эффективнее всего снижает риск болей в спине
staras/Shutterstock/FOTODOM

Регулярная физическая активность остается главным способом профилактики болей в спине, тогда как правильная осанка и эргономичная мебель сами по себе не гарантируют защиты от проблем с позвоночником. Об этом изданию Daily Mail рассказала испанский травматолог Инес Санчес, сотрудник Университетской клиники Сан-Сесилио в Гранаде).

По словам специалиста, многие люди считают, что для сохранения здоровья спины достаточно сидеть ровно, избегать резких движений и использовать ортопедические кресла. Однако на практике эти меры не всегда помогают предотвратить хронический болевой синдром.

Монтеро отметила, что среди ее пациентов немало людей, которые тщательно соблюдают рекомендации по осанке, но все равно сталкиваются с постоянным дискомфортом в области спины. Основной причиной врач назвала длительное пребывание в одном положении и недостаток движения.

Как пояснила специалист, позвоночник, межпозвоночные диски, мышцы и связки нуждаются в регулярной нагрузке для поддержания нормальной функции. При длительной неподвижности ухудшается кровообращение, снижается подвижность суставов и постепенно ослабевает мышечный корсет, поддерживающий позвоночник.

По этой причине наиболее эффективной профилактической мерой врач считает регулярное движение в течение дня. Людям, которые много времени проводят за рабочим столом, она рекомендовала вставать не реже чем каждые 30 минут, делать короткую разминку или выполнять упражнения на растяжку.

Кроме того, полезными для здоровья позвоночника Монтеро назвала ежедневные прогулки и любую умеренную физическую активность. По ее словам, именно движение помогает поддерживать нормальную работу опорно-двигательного аппарата и снижает риск развития хронических болей.

Ранее врач объяснил, почему дача может быть опаснее офиса для спины.

 
