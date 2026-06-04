«Сотни тысяч жизней»: в России исследуют новую вакцину против лихорадки денге

Российским специалистам официально выдали разрешение на проведение клинических исследований инновационной вакцины против лихорадки денге. Об этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова объявила в интервью с ведущим RT Риком Санчесом.

Речь идет о новом препарате, созданном на специальной инновационной платформе рекомбинантных генно-инженерных белковых вакцин, отметила Скворцова, добавив, что в ходе разработки за основу брались глубинные белки четырех основных штаммов заболевания.

Доклиническая стадия исследования уже проведена – по словам главы ФМБА, эксперименты на животных подтвердили хорошую переносимость препарата без эффекта усиления болезни.

«И самое главное, [подтверждён] хороший защитный иммунитет, что позволяет нам надеяться на то, что мы подтвердим эти данные в клинических исследованиях», — подчеркнула Скворцова.

Она напомнила, что наиболее подвержены распространению инфекции регионы Азии, «большим злом» болезнь остаётся для Австралии. Заражаются лихорадкой сотни тысяч людей, многие из которых переносят её крайне тяжело, подчеркнула Скворцова.

Напомним, о том, что в России разработана вакцина от лихорадки денге, глава ФМБА сообщила в середине апреля. Скворцова уточнила, что вакцина была разработана по обращению президента Республики Никарагуа Даниеля Ортеги.

Роспотребнадзор до этого исключил распространение лихорадки денге в России, несмотря на выявление заболевания у россиянки, вернувшейся из Южной Африки. При этом в ведомстве призвали при посещении в стран Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары, — именно их укус является основным путём передачи инфекции.

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