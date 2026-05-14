В ФМБА рассказали о применении российской вакцины от рака

Первые пять человек уже получили российскую вакцину от колоректального рака и находятся на лечении. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью газете «Известия».

По ее словам, в настоящее время вакцину ожидают еще 35 пациентов.

Скворцова добавила, что клиническая эффективность этой вакцины будет понятна через несколько месяцев.

В начале апреля стало известно, что препарат «Неоонковак» впервые ввели 60-летнему жителю Курской области с меланомой кожи. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента и нацелена на активацию иммунной системы для борьбы с опухолевыми клетками. Подчеркивалось, что препарат содержит информацию о специфических опухолевых антигенах, что позволяет «настроить» иммунную систему пациента на распознавание и уничтожение в том числе микроскопических очагов опухолей.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что вакцины от рака планируется внести в программу бесплатной медицинской помощи.

Ранее стали известны первые результаты лечения пациента российской вакциной от рака.

 
