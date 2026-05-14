Первый пациент прошел шесть вакцинаций от колоректального рака

Скворцова: первый пациент прошел шесть введений вакцины от колоректального рака

Шесть введений вакцины от колоректального рака было проведено первому пациенту. Об этого сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью «Известиям».

«Пока нужно сказать, что вакцина хорошо переносится, она безопасна, и она дает тот иммунный ответ, который адекватен, то есть тот, на который мы рассчитывали», — сказала она.

Скворцова рассказала, что вакцина изготавливается персонифицированно, на основе генетических материалов каждого больного. С декабря онкобольные могут подать заявку на включение в реестр ожидающих вакцины. Пока что речь идет только о вакцине для больных раком кишечника.

До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что противоопухолевая мРНК-вакцина «НЕООНКОВАК», разработанная Центром, будет использоваться для борьбы с несколькими видами рака.

Ранее сообщалось, что в российских клиниках могут начать применять вакцину от рака и другие новые лекарства.