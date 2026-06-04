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Общество

В Крыму остановили все пригородные поезда

Все пригородные поезда остановлены в Крыму по техническим причинам
Elena Mayorova/Global Look Press

️В Крыму временно приостановили движение всех пригородных поездов. Об этом сообщила Южная пригородная пассажирская компания.

«По техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов», — говорится в публикации.

В компании пояснили, что о возобновлении движения сообщат дополнительно.

Глава Крыма Сергей Аксенов в это же время сообщил об ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по электричке в регионе. Он уточнил, что украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший по маршруту Азовское — Керчь.

С ночи 4 июня в Крыму действует режим беспилотной опасности. По информации МЧС, движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто в ночь на четверг и на момент публикации остается ограниченным.

Кроме того, оператор «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о задержке 13 поездов из-за ограничений на нескольких участках железной дороги. Компания «Южная пригородная пассажирская компания» также объявила о временной приостановке движения всех пригородных поездов в Крыму.

Ранее в Крыму начали сыскные мероприятия за съемку и публикацию фото бензовозов.

 
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