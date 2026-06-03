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Общество

В Крыму начали сыскные мероприятия за съемку и публикацию фото бензовозов

Россиян предупредили об ответственности за распространение важных сведений
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму начали поиск и задержания людей, которые снимали и выкладывали фото, видео с колоннами бензовозов. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский».

В редакции уточнили, что таким операторам будет вменена статья 281.1 УК РФ «Содействие диверсионной деятельности». Эта статья предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы

«Причина — у врага нет круглосуточного контроля Крыма (материка) спутниками НАТО или БПЛА-разведчиками, агентами. Зато есть глаза и уши во всех крупных чатах, пабликах, и т.д. Выложив видео и написав, куда приехали или едут топливные конвои, вы становитесь пособником врага. Рассказы «я не знал(а), что нельзя» или «я скинул только родным, друзьям, в школьный, городской или бензочат» не спасут», — отмечают авторы канала.

В редакции подчеркнули, что переданная информация даже близким через несколько пересылок может оказаться в открытом чате с украинской разведкой. Кроме того, читателям напомнили об уголовной ответственности за съемку и разглашение сведений, которые могут быть использованы против безопасности России.

«Несовершеннолетние, включая школьников 14–17 лет, также понесут уголовную ответственность за съемку «кружочков», фото или видео с передвижением бензовозов или военной техники. Согласно особо тяжким статьям 275 и 281.1 УК РФ, возраст привлечения наступает с 14 лет. Пожизненное подростку не дадут, но подросток сядет на 10 лет», — предупредили авторы канала.

 
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